Tennis, prequalificazioni di quarta categoria degli Internazionali d’Italia nei Circoli della Bassa

Tennis, Internazionali BNL d’Italia 2023: dopo la bella esperienza dell’anno scorso, anche quest’anno i Circoli della Bassa, Aneser, Tc San Felice, Tc Cavezzo, Tc Camposanto con la nuova entrata del TC Finale Emilia hanno deciso di ospitare le prequalificazioni provinciali BNL 2023 di quarta categoria aggiungendo al singolare e al doppio maschile anche quello femminile.

Al torneo potranno partecipare tutti i giocatori e le giocatrici di quarta categoria purchè tesserati in uno dei circoli della provincia di Modena. Gli incontri si disputeranno sui campi, in terra rossa e in sintetico, messi a disposizione dai 5 circoli dal 04 marzo al 26 marzo. Iscrizioni aperte fino alle ore 12.00 di giovedì 2 marzo. I vincitori potranno partecipare alla fase regionale e arrivare alla fase nazionale che si disputerà sui campi del Foro Italico in occasione degli Internazionali d’Italia BNL.

