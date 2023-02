Noi per Camposanto presenta il suo candidato sindaco per le amministrative

Il centrosinistra stringe i tempi ed è pronto a presentare il suo candidato sindaco a Camposanto. E’ arrivato l’ultimo appuntamento del percorso di preparazione alle elezioni amministrative 2023-3028 finalizzato a costruire un progetto per una “Camposanto ideale”. Alle urne, a inizio giugno, saranno chiamati gli aventi diritto al voto rai 2200 residenti del paese. La sindaca in carica, Monja Zaniboni, scioglierà la riserva sulla sua ricandidatura proprio in questo momento.

Dopo essersi confrontati con i cittadini su ambiente, giovani, sicurezza, cultura, servizi e tutto ciò che può favorire il bene comune e lo sviluppo del nostro territorio, il gruppo “Noi per Camposanto” presenterà il suo candidato sindaco mercoledì 1° Marzo, alle 20:45 presso la sala Ariston di via Roma 6.

La serata sarà condotta da Marika Menozzi, assessora del comune di Concordia e sarà ospite Isabella Conti, sindaca di San Lazzaro di Savena. “Conti rappresenta bene l’idea di coinvolgimento in prima persona, di innovazione nel governo locale e di vicinanza alle persone e ai loro bisogni che vogliamo continuare a mettere in campo per il bene di Camposanto – commenta la capogruppo di Noi per Camposanto Sonia Costi –

Ringraziamo sentitamente entrambe per la calorosa disponibilità e invitiamo tutti i cittadini di Camposanto a partecipare e sostenere il candidato Sindaco che presenteremo insieme ai principali punti del programma elettorale per i prossimi cinque anni”.

La Zaniboni venne eletta cinque anni fa con il 55,96% dei voti contro il 44,04%. dello sfidante di centrodestra, Mauro Neri. Da allora molta acqua è passata sotto ai ponti, e le preferenze dei camposantesi, almeno alle politiche, potrebbero essere diverse.

