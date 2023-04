25 aprile a Mirandola, Lugli (FdI): “Colonna della libertà occasione per unire in una giornata di festa”

MIRANDOLA – Attraverso una nota stampa, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Mirandola, Marian Lugli, interviene in merito alle celebrazioni del 25 aprile:

“La sfilata della Colonna della libertà che percorrerà Mirandola nella giornata del 25 aprile è una bellissima iniziativa, e siamo orgogliosi e contenti di averla a Mirandola. E’ una sfilata che unisce tutti e capace di superare quelle divisioni che Anpi e PD vogliono sempre creare, come se il 25 aprile fosse la festa di un partito e di una parte politica. Nel criticarla PD e Anpi dimostrano poi una grande incoerenza visto che la stessa manifestazione è stata patrocinata dalla stessa Anpi in altre negli anni passati in altre città. Ma non c’è niente da fare, anche quest’anno queste forze politiche hanno deciso di criticare e strumentalizzare, decidendo di non partecipare alle iniziative pubbliche del Comune. Perdendo ancora una volta la possibilità di unirsi all’intera città condividendo i valori del 25 aprile come memoria storica condivisa. Per criticare si sono addirittura aggrappati all’aspetto dell’inquinamento acustico e dell’aria che la colonna creerebbe.

Purtroppo a quasi 80 anni dalla Liberazione dal nazifascismo, come pure di recente è avvenuto per la strage della Corriera Fantasma e di quelle dell’immediato dopoguerra, sembra quasi che PD e Anpi facciano a gara per erigere steccati ideologiche e rintuzzare polemiche che speravamo potessero essere una volta per tutte superate. Personalmente vedo oggi il 25 Aprile come una giornata di Festa Popolare, di Piazza, con persone di diverse estrazioni politiche, che superi le divisioni. Ma vorrei un 25 aprile senza divisioni anche nell’organizzazione di convegni, momenti di approfondimento e di studio, coinvolgendo scuole e studenti. Concentrati sui temi fondamentali della democrazia e della libertà, mai scontate, sempre da difendere e da riempire di significato. Vediamo che in tutte le Democrazie Occidentali politica e istituzioni stanno attraversando tempi di forte regressione Democratica. Aggiungo per dissipare equivoci che nel resto del mondo è molto peggio.

Ciò detto, crediamo che la colonna della libertà sia una occasione per unire in una giornata di festa, anche per vedere finalmente sotto una altra ottica quelle divise e quei mezzi che accompagnarono momenti drammatici della nostra storia. Perché non è cancellando parte della storia e dei suoi simboli che si rende onore alla verità, anzi la si calpesta e offende. Mirandola, con la Colonna della Libertà vuole essere e sarà simbolo di riappacificazione in una festa per tutti”.