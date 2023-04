Il cardinale Ernest Simoni torna in visita a Mirandola

Nuova vista del cardinal Ernest Simoni a Mirandola, dove già era stato lo scorso dicembre e tre anni fa e dove è tornato questa primavera.

Il cardinale è l’unico sacerdote vivente che sia stato testimone della persecuzione del regime di Enver Hoxha, che aveva proclamato l’Albania il «primo Stato ateo al mondo». E aveva perseguitato cristiani cattolici e ortodossi insieme a musulmani e sufi bektashi. Simoni venne arrestato nel 1963 dalla polizia comunista, per tornare in libertà soltanto nel 1990, dopo una vita ai lavori forzati. In tutto ciò, non non aveva rinunciato all’annuncio del Vangelo.

Questa volta a Mirandola il cardinale a Mirandola ha fatto una visita articolata caratterizzata da più tappe che, dopo la celebrazione della Messa in duomo, lo ha portato in visita ad aziende agricole del territorio per poi concludere il proprio “tour” presso il Comando cittadino della Polizia Locale.

𝘎𝘳𝘢𝘻𝘪𝘦 𝘱𝘢𝘥𝘳𝘦 𝘌𝘳𝘯𝘦𝘴𝘵 𝘥𝘪 𝘢𝘷𝘦𝘳𝘦 𝘵𝘢𝘯𝘵𝘰 𝘢 𝘤𝘶𝘰𝘳𝘦 𝘭𝘢 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘢 𝘔𝘪𝘳𝘢𝘯𝘥𝘰𝘭𝘢 – 𝗵𝗮 𝗱𝗶𝗰𝗵𝗶𝗮𝗿𝗮𝘁𝗼 𝗮𝗶 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗶𝗹 𝗦𝗶𝗻𝗱𝗮𝗰𝗼 𝗚𝗿𝗲𝗰𝗼 – 𝘭𝘢 𝘴𝘶𝘢 𝘷𝘪𝘴𝘪𝘵𝘢, 𝘪𝘯 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘰 𝘮𝘰𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘳𝘪𝘱𝘢𝘳𝘵𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘦 𝘳𝘪𝘤𝘰𝘴𝘵𝘳𝘶𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘭𝘢 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘢 𝘊𝘪𝘵𝘵𝘢̀, 𝘭𝘦 𝘴𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘳𝘪𝘤𝘰𝘯𝘰𝘴𝘤𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘱𝘦𝘳 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘰 𝘳𝘦𝘨𝘢𝘭𝘰 𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘭’𝘢𝘵𝘵𝘦𝘯𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘭𝘦𝘪 – 𝘯𝘦𝘭 𝘴𝘶𝘰 𝘪𝘯𝘰𝘴𝘴𝘪𝘥𝘢𝘣𝘪𝘭𝘦 𝘢𝘱𝘰𝘴𝘵𝘰𝘭𝘢𝘵𝘰 – 𝘩𝘢 𝘳𝘪𝘵𝘦𝘯𝘶𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘥𝘦𝘥𝘪𝘤𝘢𝘳𝘤𝘪”.

“𝘙𝘪𝘯𝘨𝘳𝘢𝘻𝘪𝘰 𝘪𝘭 𝘚𝘪𝘨𝘯𝘰𝘳𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘢𝘷𝘦𝘳 𝘷𝘪𝘴𝘪𝘵𝘢𝘵𝘰 𝘯𝘶𝘰𝘷𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘭𝘢 𝘊𝘪𝘵𝘵𝘢̀ 𝘥𝘪 𝘔𝘪𝘳𝘢𝘯𝘥𝘰𝘭𝘢 – 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮 𝗶𝗹 𝗖𝗮𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗹 𝗦𝗶𝗺𝗼𝗻𝗶 – 𝘘𝘶𝘪̀ 𝘩𝘰 𝘱𝘰𝘵𝘶𝘵𝘰 𝘪𝘯𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘢𝘳𝘦 𝘪𝘭 𝘴𝘶𝘰 𝘱𝘰𝘱𝘰𝘭𝘰 𝘭𝘢𝘣𝘰𝘳𝘪𝘰𝘴𝘰 𝘨𝘦𝘯𝘦𝘳𝘰𝘴𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘮𝘪 𝘩𝘢 𝘢𝘤𝘤𝘰𝘭𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘯 𝘵𝘢𝘯𝘵𝘰 𝘤𝘢𝘭𝘰𝘳𝘦 𝘦𝘥 𝘢𝘧𝘧𝘦𝘵𝘵𝘰 𝘢𝘴𝘴𝘪𝘦𝘮𝘦 𝘢𝘭 𝘚𝘪𝘨𝘯𝘰𝘳 𝘚𝘪𝘯𝘥𝘢𝘤𝘰 𝘦 𝘢𝘭𝘭𝘦 𝘢𝘶𝘵𝘰𝘳𝘪𝘵𝘢̀ 𝘤𝘪𝘵𝘵𝘢𝘥𝘪𝘯𝘦, 𝘢𝘭 𝘊𝘰𝘮𝘢𝘯𝘥𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘗𝘰𝘭𝘪𝘻𝘪𝘢 𝘓𝘰𝘤𝘢𝘭𝘦 𝘦 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘰 𝘪𝘭 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢𝘭𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘩𝘰 𝘤𝘰𝘯𝘰𝘴𝘤𝘪𝘶𝘵𝘰 𝘯𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘮𝘪𝘢 𝘱𝘳𝘦𝘤𝘦𝘥𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘷𝘪𝘴𝘪𝘵𝘢 𝘪𝘯 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘳𝘪𝘨𝘰𝘨𝘭𝘪𝘰𝘴𝘢 𝘵𝘦𝘳𝘳𝘢 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘦𝘤𝘪𝘱𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘢𝘭𝘭’𝘪𝘯𝘢𝘶𝘨𝘶𝘳𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘪 𝘯𝘶𝘰𝘷𝘪 𝘭𝘰𝘤𝘢𝘭𝘪 𝘯𝘦𝘭 𝘴𝘦𝘵𝘵𝘦𝘮𝘣𝘳𝘦 𝘥𝘦𝘭 2020. 𝘋𝘶𝘳𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘭𝘢 𝘴𝘢𝘯𝘵𝘢 𝘮𝘦𝘴𝘴𝘢 𝘯𝘦𝘭 𝘣𝘦𝘭𝘭𝘪𝘴𝘴𝘪𝘮𝘰 𝘋𝘶𝘰𝘮𝘰 𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘪 𝘳𝘪𝘤𝘰𝘳𝘥𝘢𝘵𝘪 𝘵𝘢𝘯𝘵𝘪 𝘮𝘪𝘦𝘪 𝘤𝘰𝘯𝘧𝘳𝘢𝘵𝘦𝘭𝘭𝘪, 𝘳𝘦𝘭𝘪𝘨𝘪𝘰𝘴𝘪, 𝘳𝘦𝘭𝘪𝘨𝘪𝘰𝘴𝘦 𝘦 𝘭𝘢𝘪𝘤𝘪 𝘱𝘳𝘰𝘤𝘭𝘢𝘮𝘢𝘵𝘪 𝘉𝘦𝘢𝘵𝘪 𝘯𝘦𝘭𝘭’𝘰𝘵𝘵𝘰𝘣𝘳𝘦 𝘥𝘦𝘭 2016 𝘥𝘢 𝘗𝘢𝘱𝘢 𝘍𝘳𝘢𝘯𝘤𝘦𝘴𝘤𝘰, “𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘳𝘪 𝘥’𝘈𝘭𝘣𝘢𝘯𝘪𝘢” 𝘪 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘪 𝘩𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘥𝘰𝘯𝘢𝘵𝘰 𝘭𝘢 𝘱𝘳𝘰𝘱𝘳𝘪𝘢 𝘷𝘪𝘵𝘢, 𝘣𝘢𝘳𝘣𝘢𝘳𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘶𝘤𝘤𝘪𝘴𝘪 𝘪𝘯 𝘰𝘥𝘪𝘰 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘧𝘦𝘥𝘦 𝘥𝘶𝘳𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘭𝘦 𝘢𝘵𝘳𝘰𝘤𝘪𝘵𝘢̀ 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘰 𝘴𝘤𝘰𝘳𝘴𝘰 𝘴𝘦𝘤𝘰𝘭𝘰 𝘱𝘦𝘳𝘱𝘦𝘵𝘶𝘢𝘵𝘦 𝘥𝘢𝘭 𝘳𝘦𝘨𝘪𝘮𝘦 𝘥𝘪𝘵𝘵𝘢𝘵𝘰𝘳𝘪𝘢𝘭𝘦 𝘥𝘪 𝘈𝘭𝘣𝘢𝘯𝘪𝘢 𝘶𝘯𝘪𝘤𝘰 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘰 𝘢𝘭 𝘮𝘰𝘯𝘥𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘊𝘰𝘴𝘵𝘪𝘵𝘶𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘯𝘦𝘭 1976 𝘴𝘪 𝘦𝘳𝘢 𝘥𝘦𝘧𝘪𝘯𝘪𝘵𝘰 𝘢𝘵𝘦𝘰. 𝘙𝘪𝘯𝘨𝘳𝘢𝘻𝘪𝘰 𝘪𝘭 𝘚𝘪𝘨𝘯𝘰𝘳𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘤𝘪 𝘩𝘢 𝘴𝘰𝘴𝘵𝘦𝘯𝘶𝘵𝘪 𝘰𝘨𝘯𝘪 𝘨𝘪𝘰𝘳𝘯𝘰 𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘥𝘶𝘳𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘨𝘭𝘪 𝘢𝘯𝘯𝘪 𝘣𝘶𝘪 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘱𝘳𝘪𝘨𝘪𝘰𝘯𝘪𝘢 𝘥𝘰𝘷𝘦 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘰 𝘱𝘢𝘳𝘦𝘷𝘢 𝘧𝘪𝘯𝘪𝘵𝘰, 𝘮𝘢 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘪 𝘯𝘰𝘪 𝘧𝘦𝘥𝘦𝘭𝘪 𝘢𝘭𝘭𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘮𝘦𝘴𝘴𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘙𝘪𝘴𝘰𝘳𝘵𝘰 𝘴𝘦𝘮𝘱𝘳𝘦 𝘤𝘪 𝘳𝘪𝘱𝘦𝘵𝘦𝘷𝘢𝘮𝘰 𝘭𝘦 𝘱𝘢𝘳𝘰𝘭𝘦 𝘦𝘷𝘢𝘯𝘨𝘦𝘭𝘪𝘤𝘩𝘦: ‘𝘴𝘢𝘳𝘰̀ 𝘤𝘰𝘯 𝘷𝘰𝘪 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘪 𝘪 𝘨𝘪𝘰𝘳𝘯𝘪, 𝘧𝘪𝘯𝘰 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘧𝘪𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘮𝘪𝘰 𝘱𝘦𝘳𝘤𝘰𝘳𝘴𝘰.”

