Mirandola, taglio del nastro (con cardinale albanese) per la nuova sede della Polizia Locale Area Nord

MIRANDOLA – Si è tenuta lunedì 21 settembre la cerimonia di inaugurazione della nuova caserma della Polizia Locale Area Nord di Mirandola , situata in via 29 Maggio. Gli agenti, operanti su tutto il territorio dell’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord, hanno una sede tutta per loro- benchè provvisoria in attesa sia pronta quella vera e propria in via Circonvallazione – dopo la diaspora all’indomani del drammatico incendio che, il 21 maggio 2019, aveva devastato gli storici uffici di via Roma. L’episodio, di natura dolosa, si era concluso con la morte di Marta Goldoni e Yaroslava Kryvorucnko, residenti nell’appartamento soprastante la caserma. Ad attuare l’azione delittuosa, un giovane clandestino nordafricano, poi identificato e condotto in carcere.

A presenziare alla cerimonia, diverse autorità civili e militari, fra cui i sindaci della Bassa Modenese e Patrizia De Angelis, dirigente della Prefettura di Modena, l’onorevole Guglielmo Golinelli e la presidente di Ucman Lisa Luppi. Proprio la sindaca di Cavezzo, ha voluto ribadire l’importanza dell’Unione dei Comuni nella gestione della polizia locale, affermando che “chi divide in nome della sicurezza, non fa l’interesse della comunità”. Un chiaro monito rispetto alla Mirandolexit, che continua a far discutere le personalità politiche del territorio.

La scelta dell’amministrazione leghista mirandolese – cosa che ha stupito non poco visti gli inesistenti collegamenti con il contesto – è stata quella di chiamare per la benedizione di rito del nuovo edificio il cardinale albanese Ernest Simoni, che ha benedetto i presenti e i locali della nuova sede. L’anziano prelato albanese, classe 1928, è stato investito della tonaca porporata nel 2016 da Papa Bergoglio. Di formazione francescana, la biografia di Simoni si interseca profondamente con gli eventi drammatici dell’Albania di Enver Hoxha, il presidente comunista che nel Dopoguerra impose la scristianizzazione della società albanese.

