Aimag, carte chiare e cittadini coinvolti, sia nella Bassa che nel carpigiano: Forza Italia chiede trasparenza. E’ in momento delicato per la multiutility nata a Mirandola che nel corso degli anni è cresciuta fino a diventare una preda molto appetibile sul mercato. E adesso che si sta concretizzando nei corridoio l’acquisizione da parte della bolognese Hera sono molti i malumori in campo. Non a tutti, infatti, piace l’idea di chiudere la dimensione locale e comunale di questa importante struttura che governa il mercato dell’energia e dei rifiuti per passare in Borsa, dove Hera si finanzia da anni. Cambierebbero, infatti, le logiche aziendali.

Ora a chiedere chiarezza è Forza Italia. Il dibattito sterile su carte ancora non depositate deve terminare – si legge in una nota a forma di Antonio Platis, capogruppo in Provincia, Mauro Neri, capogruppo in Ucman e Alberto Ferrari, coordinatore Forza Italia Terre d’Argine – Prima bisogna guardare i bilanci ed i pareri dei revisori dei conti, poi fare le scelte con un mandato forte dei cittadini.

Il comunicato stampa dei berlusconiani:

Nelle riunioni frenetiche che si sono intercorse in questi mesi non c’è stata trasparenza. Come mai? La risposta – per noi – è chiara. Il CdA è da sempre spaccato in due, così come il patto di sindacato. Le parti giocano a gridare al lupo al lupo, ma nessuno, ad oggi, ha messo nero su bianco alcunché. Chi dice che c’è un debito stratosferico a causa dell’acquisto di Soenergy, ma non lo scrive. Chi parla di un utile X e nella riunione dopo parla di utile Y. Vengono convocati i consiglieri con patto di riservatezza per dire tutto e il contrario di tutto. Se la situazione non si chiarisce intravediamo perfino il rischio di un danno erariale, perché Aimag è della collettività. Riteniamo che una parte di Amministratori siano stati tenuti all’oscuro e non possono sostenere una o l’altra parte senza tutti gli elementi che sono ancora da chiarire e ufficializzare.

Il tema del governo dell’azienda deve andare di pari passo con il piano industriale, consci sia che Hera è socia di Aimag sia che le due aziende hanno differenze enormi sullo ‘stile’ di gestione. Il riferimento al ‘porta a porta’ di Hera a Modena è evidente.

Pochi giorni fa, in Atersir, i comuni da loro serviti hanno chiesto un rafforzamento del personale destinato al controllo e alla verifica della carta dei servizi del colosso Hera.

L’altro aspetto fondamentale è quello della partecipazione. Nessun Sindaco, né quelli eletti nel 2019 ed in scadenza né quelli più recenti, avevano messo nel programma elettorale uno stravolgimento di Aimag. Quasi tutti i comuni andranno al voto il prossimo anno e se qualcuno pensa di impegnare la collettività con un patto di sindacato pluriennale non ha fatto bene i conti. Utilizzeremo tutti gli strumenti degli istituti di partecipazione per coinvolgere i cittadini ed i corpi intermedi nelle scelte strategiche per il futuro di Aimag.

