Calcio, dilettanti: Barbi e Bergamaschi nuovi allenatori di San Felice e Rivara

SAN FELICE SUL PANARO – Continua il valzer sulle panchine delle squadre della Bassa modenese. Dopo i movimenti degli ultimi giorni, infatti, anche San Felice e Rivara hanno annunciato ufficialmente i propri nuovi tecnici.

A San Felice, dopo la salvezza nel Girone C di Promozione, mister Molinari sarà sostituito da mister Andrea Barbi, protagonista con La Pieve Nonantola di una promozione in Eccellenza e della successiva salvezza conquistata in questa stagione. Di seguito, la nota con cui il San Felice annuncia il nuovo tecnico:

“La società US San Felice comunica ufficialmente che Andrea Barbi è il nuovo allenatore della prima squadra per la stagione 2023/2024. Ad Andrea va il nostro più caloroso benvenuto nella famiglia giallorossa”.

Il Rivara, che ha salutato a fine stagione mister Pignatti, tornato alla Sanmartinese, annuncia, invece, che Daniele Bergamaschi (in passato mister a Mirandola, Cavezzo e Poggio Rusco, dove ha allenato anche nelle giovanili, così come a San Felice) sarà il nuovo allenatore per il prossimo campionato:

“Mister Daniele Bergamaschi è il nuovo allenatore della squadra ASD RIVARA di Seconda Categoria, per l’anno 2023/2024. Prende il posto di Pignatti Gianmarco che è andato alla Sanmartinese, rimane confermato tutto lo staff tecnico composto da Borghi Marco, Roversi Simone, Meschieri Riccardo, Braghiroli Fabio”.

