Maltempo Emilia-Romagna, Polizia Locale di Mirandola a supporto dei colleghi di Forlì

MIRANDOLA – In aiuto e in appoggio agli agenti della Polizia Locale del Comune di Forlì, colpito, insieme a molti altri in Emilia-Romagna, dall’ondata di maltempo che ha colpito tutto il territorio regionale, da ieri sera (16 maggio) sono operativi sul territorio alluvionato agenti della Polizia Locale di Mirandola per portare un aiuto concreto ai colleghi romagnoli sfiniti da turni massacranti e per portare aiuto alle popolazioni vessate dall’emergenza alluvionale. Di seguito, una dichiarazione del sindaco di Mirandola, Alberto Greco:

“Un pensiero profondo alle popolazioni ed ai colleghi sindaci dei comuni vittime dell’alluvione che sta colpendo duramente la parte occidentale della nostra Regione. Dalla serata di ieri gli Agenti della Polizia Locale di Mirandola si sono messi a disposizione dei colleghi romagnoli. Mai come in questo momento è importante fare squadra, al servizio di chi si è ritrovato in pericolo e colpito da gravi danni. Anche in questo caso, uniti, non molleremo”.

LEGGI ANCHE:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017

Seguici su Facebook: