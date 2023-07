A Madrid, il mirandolese Christian Rosa è un artista del gelato. La sua Gelato Lab è una delle migliori gelaterie artigianali.

di Francesca Monari MIRANDOLA - Ha 43 anni e della terra iberica lo hanno conquistato i ritmi di vita differenti dall’Italia: “E’ caotica, ma non è frenetica” esordisce. Le molte giornate di sole nel corso dell'anno e la vicinanza al suo paese natale hanno fatto il resto. “Vivevo e lavoravo a Mirandola e, da un certo punto in poi, mi sono trovato prigioniero di un viavai frenetico e senza senso che non tolleravo più. Qui svolgo un’attività più faticosa di quello che da fuori potrebbe sembrare ma non devo annullare la mia vita privata per il lavoro” - esordisce. Arrivato a Madrid insieme alla sua attuale compagna il suo percorso professionale è iniziato come banconista in una gelateria. Dopo aver lavorato in diverse gelaterie ed aver cambiato, nel corso di pochi anni, diverse località per fare nuove esperienze lavorative e di vita a “tutto tondo”, oggi è proprietario di un’attività tutta sua. E dal suo laboratorio, soddisfa la golosità di molti palati.“Ho cominciato a lavorare in una gelateria perché è stata la prima offerta di lavoro che ho ricevuto. Con il tempo mi sono reso conto che era l'ambiente di lavoro ideale. Un settore in cui distinguersi è però una necessità. Ogni giorno oltre che a valorizzare il prodotto e il lavoro artigianale entra in gioco il mio lato creativo: posso dare vita ad una varietà di gusti incredibile! E poi, il contatto con il pubblico è un aspetto che ben si sposa al mio carattere” racconta. “I tempi di preparazione del gelato artigianale sono molto lunghi e ogni risultato è unico. Così com’è unico condividere con i clienti un loro momento di felicità. Assaggio dopo assaggio sono entrato nel cuore dei clienti che tornano regolarmente e già questo per me è motivo di grande soddisfazione” precisa. Rosa ha già alcune idee per il futuro e ancora molta strada da fare: ma con impegno e determinazione sta già ottenendo grandi risultati e ottimi riscontri anche dalla critica.