Calcio a 5, Vincenzo Di Carlo e Bruno Salerno alla Pro Patria San Felice

Il secondo è in realtà un ritorno: tornerà, infatti, a vestire la maglia della Pro Patria Bruno Salerno, universale brasiliano classe 1984. Nel campionato di Serie B 2020-21, nel quale la squadra finì seconda in classifica, restando in ballo sino alla fine per la promozione diretta, 215 furono le reti segnate tra regular season e playoff dalla squadra di mister Lorenzo Greco : Salerno ne timbrò ben 46 (41 in campionato, 5 nella coda), risultando il miglior marcatore giallorosso.

SAN FELICE SUL PANARO - Doppio nuovo colpo per la Pro Patria San Felice: dopo l'arrivo di Francesco Stradi, la società giallorossa ha, infatti, annunciato altri due innesti per la rosa che affronterà la stagione 2023-2024. Il primo è Vincenzo Di Carlo, che arriva a San Felice dopo avere vinto il campionato di C1 con la maglia del Bagnolo: classe 1986, centrale (e laterale), aumenterà il tasso agonistico della squadra di Greco.