Controlli a Nonantola, Bastiglia, Bomporto e Ravarino: denuncia e multa per uso di patente falsa

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Oltre le sanzioni di cui sopra, gli agenti hanno denunciato un ragazzo per uso di patente di guida falsa. Più precisamente, alla richiesta di esibire il documento di guida il conducente ha presentato un documento che non ha convinto gli agenti circa la sua veridicità; gli operatori di Polizia Locale hanno tempestivamente avviato delle indagini che hanno consentito di stabilire che la patente fosse falsa.

Hanno quindi proceduto al sequestro del documento, alla denuncia a piede libero del ragazzo, oltre che a emettere una sanzione amministrativa di 5.100 euro per guida senza patente.

NONANTOLA, RAVARINO, BOMPORTO, BASTIGLIA - Nel corso del fine settimana, gli agenti del Servizio di Polizia Locale dell'Unione Comuni del Sorbara hanno messo in campo una serie di controlli mirati a verificare il rispetto delle norme stradali nel territorio dei quattro comuni. Nel corso di tali accertamenti sono state controllate più di 30 persone e in particolare gli agenti hanno sanzionato: un conducente per guida a bordo di veicolo privo di copertura assicurativa procedendo così al contestuale sequestro del veicolo; 4 conducenti perché guidavano senza indossare le prescritte cinture di sicurezza; 4 conducenti perché effettuavano sorpasso di altro veicolo in luogo non consentito.