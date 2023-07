Incendi boschivi, scattata la “fase di attenzione” su tutto il territorio dell’Emilia-Romagna

Il provvedimento - come di consueto emanato dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile, d’intesa con la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco, il Comando Regione Carabinieri Forestale e del Centro funzionale Arpae-Simc - quest’anno è scattato sabatoe resterà in vigore finoAl momento, sul territorio regionale, lo scenario di), quindi si raccomanda ai cittadini di gestire con ladi, che potranno essere effettuati solodovranno comunque essereIn caso le condizioni meteorologiche e della vegetazione lo renderanno necessario, per tutta la regione o per alcune province scatterà ilo strumenti che producano fiamme, e l’applicazione di sanzioni più elevate a carico dei trasgressori.Sempre a partire dal, presso la sede dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile di Viale Silvani a Bologna, apre anche la, a presidio della situazione del territorio.della Sala è prevista, salvo proroghe,Dalle ore 8 alle 20, sabato e domenica compresi, nella SOUP saranno presenti rappresentanti dei Vigili del Fuoco, dell’Arma dei Carabinieri specialità Forestale e del volontariato di protezione civile specializzato nella prevenzione degli incendi. In orario notturno, funzionerà un servizio di reperibilità. Nel frattempo, riprenderanno le attività pianificate dal volontariato (avvistamenti mobili e fissi), a supporto delle unità dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri Forestale, che a loro volta innalzeranno il livello di controllo del territorio, per la prevenzione e la repressione delle azioni illecite.- numero di soccorso del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;numero dell’Arma dei Carabinieri-specialità Forestale per segnalare illeciti e comportamenti a rischio di incendio boschi.