Localizzato con un’app, Polizia di Stato recupera smartphone rubato

MODENA - Nella serata di ieri, martedì 4 luglio, gli Agenti della Squadra Volante della Polizia di Stato hanno deferito in stato di libertà un cittadino straniero di 21 anni per il reato di ricettazione. Alle ore 21:30, gli agenti sono intervenuti al parco Novi Sad, a Modena, poiché una donna riferiva di aver localizzato, tramite apposita applicazione, lo smartphone asportato a suo figlio in data 3 luglio, in via Ruffini, di cui aveva denunciato il furto presso la stazione Carabinieri di Modena.Giunti sul posto, gli operatori perlustravano l’area segnalata senza riuscire a trovare il telefono; dall’aggiornamento della localizzazione sulla mappa si appurava che l’utilizzatore si era spostato in zona cimitero San Cataldo. Dagli accertamenti effettuati in zona, gli agenti riuscivano a individuare un giovane cittadino straniero che, sottoposto a controllo, veniva trovato in possesso dello smartphone segnalato, che al momento stava utilizzando. Accompagnato in Questura, il 21enne è stato anche denunciato per ingresso e soggiorno illegale sul territorio italiano e messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione, che vagliata la posizione ed accertata l’irregolarità sul TN, ha istruito i provvedimenti ai fini dell’espulsione dal territorio nazionale.