Quotidiani e periodici storici, piano per digitalizzare quelli conservati in biblioteche e archivi dell’Emilia-Romagna

“Un grande lavoro di squadra – spiega l’assessore regionale alla Cultura e paesaggio, Mauro Felicori - che ha permesso alla Regione, in qualità di soggetto attuatore, di essere tra le prime realtà italiane a pubblicare il bando di gara previsto dal Pnrr. Entro il 2025 le biblioteche selezionate metteranno a disposizione degli utenti un vasto patrimonio di risorse digitali connesso all’identità stessa delle comunità di riferimento e alle loro memorie storiche”.

Pronti apubblicati a partire dagli inizi del XVIII secolo fino alla prima metà del XX secolo. Questo per conservare migliaia di documenti cartacei nel futuro, mettendoli così a, ma anche aagli utenti. La Regione Emilia-Romagna ha avviato una procedura per affidare, attraverso una apposita gara, le operazioni di digitalizzazione. Per l’intervento, coordinato dal Ministero della Cultura e, sono a disposizioneeuro e già entro il 2025 gli utenti potranno consultare un vasto patrimonio di risorse digitali. L’intervento punta a trasformare in formato digitale periodici storici e quotidiani pubblicati a partire dagli inizi del XVIII secolo fino alla prima metà del XX secolo: un ricco patrimonio che consentirà agli utenti di esplorare - con un accesso diretto e semplificato - la cronaca, la politica, il costume e la vita culturale delle comunità locali.Possono partecipare al bando le realtà iscritte nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane che svolgono attività coerenti e che nell’ultimo quinquennio abbiano eseguito servizi analoghi. Il termine di presentazione delle: la gara sarà aggiudicata in base all’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.Gli istituti coinvolti sono stati individuati sulla base di una ricognizione effettuata dal settore Patrimonio culturale della Regione che ha preso in considerazione, in particolare, l’integrità e lo stato di conservazione del periodico e della documentazione e il numero complessivo di pagine digitalizzabili, al netto di interventi precedenti. Nello specifico, si tratta della:(Piacenza);(Parma);(Fidenza, Pr);(Salsomaggiore, Pr); servizio(Bologna);(San Giovanni in Persiceto, Bo);(Ferrara);(Cesena) e(Reggio Emilia).