Rapina un uomo rubandogli cellulare, borsello e catenina: arrestato 25enne

MODENA - La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino straniero di 25 anni per aver, nei pressi dell’Ostello San Filippo Neri, a Modena, rapinato del proprio telefono cellulare, il borsello e la catenina d’argento che aveva al collo, afferrandolo con forza ai polsi e strattonandolo, un altro cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia.

All’arrestato, giudicato in direttissima nella mattinata odierna dall’autorità giudiziaria, è stato imposto il divieto di dimora nella provincia di Modena. L’uomo è stato altresì denunciato in stato di libertà per ingresso e soggiorno illegale sul territorio italiano. Nei suoi confronti, l’Ufficio Immigrazione ha avviato l’iter procedurale ai fini dell’espulsione.