San Possidonio e Concordia, distributore e autolavaggio nel mirino dei ladri: a vuoto due furti

CONCORDIA, SAN POSSIDONIO - Doppio tentativo di furto nella notte tra domenica 2 e lunedì 3 luglio, a San Possidonio e a Concordia. In entrambi i casi, esito negativo per i malviventi, che hanno dovuto allontanarsi senza bottino. Nel dettaglio, riporta "Il Resto del Carlino", ad essere presi di mira dai ladri sono stati un distributore di carburante in via Tanferri, a San Possidonio, e un'autolavaggio in via Matteotti, a Concordia. I due tentati furti sono avvenuti nel giro di un'ora, probabilmente ad opera della stessa coppia di malviventi.Prima, intorno alle 3 di notte, i ladri hanno tentato, armati di sega circolare, di impossessarsi del denaro contenuto nella colonnina dei pagamenti al distributore di San Possidonio. Nella cassa, tuttavia, non era presente denaro. In seguito, intorno alle ore 4, tentato furto all'autolavaggio di Concordia: anche in questo caso, prese di mira le colonnine adibite ai pagamenti automatici. Il furto è, però stato sventato dai Carabinieri, giunti sul posto probabilmente allertati da uno dei titolari che si era accorto dell'intrusione attraverso le immagini delle telecamere di sicurezza che poteva visionare dalla propria abitazione.