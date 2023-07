Soliera, il mercato del martedì e del sabato si sposta in piazzale Loschi fino all’11 luglio

SOLIERA - Per consentire lo svolgimento della Fiera di Soliera e di Arti Vive Festival, il mercato del martedì e del sabato, a Soliera, si terrà in piazzale Loschi (bocciodromo) fino all'11 luglio. A renderlo noto è il Comune di Soliera, che specifica che anche il mercato contadino del venerdì mattina si terrà in fondo in via Grandi, all'angolo con via Nenni, fino al 7 luglio compreso. Il mercato bisettimanale ritornerà nei consueti spazi del centro storico a partire da sabato 15 luglio. Il mercato contadino tornerà in piazza Lusvardi a partire da venerdì 14 luglio.