Sorpresi nei pressi di una banca, provano a fuggire: divieto di rientrare nel Comune di Modena per 3 anni

MODENA - Nella giornata di lunedì 3 luglio, personale della Squadra Mobile della Polizia di Stato impiegato in servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto di autori di truffe e furti in danno di persone anziane ha proceduto all’accompagnamento di tre persone straniere che a bordo di un’autovettura stazionavano, con fare sospetto, nei pressi di un istituto bancario. Gli stessi, alla vista degli operanti, cercavano di allontanarsi al fine di eludere il controllo. Da accertamenti effettuati, i tre uomini, rispettivamente di 38, 39 e 52 anni, sono risultati essere conosciuti negli ambienti investigativi nonché residenti in altra regione.Pertanto, al termine delle attività e procedure d’identificazione, il Questore della Provincia di Modena ha emesso nei confronti dei tre stranieri la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, con il divieto di fare ritorno nel comune di Modena per la durata di anni 3. Sempre nella giornata di ieri altro personale della Squadra Mobile ha dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Modena-Ufficio Esecuzioni Penali, ad anni 3 e mesi 3 di reclusione nei confronti di un cittadino straniero di anni 32 per i reati di rapina, minaccia, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale commessi in Modena negli anni 2017, 2019 e 2022. L’uomo dopo le formalità di rito è stato associato presso la locale casa circondariale.