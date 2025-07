Castelfranco Emilia, in 60 giorni di eventi oltre 35mila persone

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

CASTELFRANCO EMILIA - Con oltre 130 eventi organizzati e più di 35mila presenze registrate in soli due mesi, la rassegna estiva di Castelfranco Emilia si conferma un successo straordinario.

Un cartellone ampio nelle proposte, capace di raccogliere interessi trasversali, diffuso sulle proposte e partecipato nelle singole iniziative, che ha trasformato la città e le sue frazioni in un grande palcoscenico a cielo aperto.

Piazza Garibaldi, il Museo Archeologico, la Biblioteca Comunale e il Teatro Dadà sono stati i principali epicentri delle attività nel capoluogo, contribuendo a una presenza costante e vivace in città. Ma il vero protagonista è stato lo Slide Down Festival, che ha trasformato il Parco Ca’ Ranuzza in una quattro giorni di concerto e divertimento capace di raccogliere l’interesse di più di 20mila persone. Molto apprezzata anche la Notte Bianca - tenutasi il 4 luglio - che ha toccato quota cinquemila presenze. Tanti gli eventi anche nelle Frazioni, come la Notte Vintage di Piumazzo e Manzolido a Manzolino, e nei luoghi simbolo del territorio come Villa Sorra - oggetto di ristrutturazione al cui interno sono state organizzate una serie di visite guidate - e Bosco Albergati.

"Il successo di questa rassegna si deve anche e soprattutto a una proficua coprogettazione che da inizio anno abbiamo portato avanti con una ventina di associazioni e con le parrocchie. Questo perché non ci limitiamo a organizzare eventi: costruiamo insieme occasioni di incontro delle persone che lo vivono. Questo processo partecipativo ci ha permesso di ascoltare le esigenze, le energie e le proposte di chi ogni giorno anima il tessuto sociale e culturale della nostra città. Il risultato è un cartellone che non è calato dall’alto, ma nasce dalla collaborazione, ed è il motivo per il quale sta funzionando così bene - spiega l'assessora Silvia Cantoni".

