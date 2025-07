Modena, CNA: “Tempi certi per lavori su Complanarina”

Le infrastrutture viarie rappresentano un elemento cruciale per la competitività, la vivibilità e lo sviluppo economico del nostro territorio. In particolare, la città di Modena, al centro di una rete produttiva e logistica d’eccellenza, necessita di una viabilità efficiente e sicura, che possa garantire gli spostamenti di merci, persone e servizi in tempi rapidi e con il minor impatto possibile sulla qualità della vita dei cittadini. In questo contesto, la Complanarina si conferma un’arteria fondamentale per la circolazione urbana ed extraurbana, non solo per la città di Modena ma anche per l’intersezione strategica con la Strada Vignolese. Questo asse viario sostiene ogni giorno un traffico intenso, che include flussi commerciali, trasporto pubblico, mobilità privata e pendolarismo scolastico.

Per queste ragioni, CNA di Modena esprime forti perplessità sull’ipotesi di esegu ire i lavori di manutenzione e riqualificazione della Complanarina nel periodo invernale, quando il traffico cittadino è fisiologicamente più elevato a causa della riapertura delle scuole e delle condizioni climatiche spesso avverse, che rendono oggettivamente più complicata l’esecuzione degli interventi.

“Modena non può permettersi di affrontare una fase così delicata in un momento dell’anno inadatto sotto ogni punto di vista – afferma Alessandro Amati, Presidente di CNA Città di Modena – È indispensabile procedere con urgenza e razionalità, individuando una finestra temporale che consenta di ridurre al minimo l’impatto sulla viabilità cittadina e accelerare il completamento dei lavori, valutando l’eventuale ipotesi di posticipare entrata in servizio della nuova strada per salvaguardare la viabilità sull’asse Sud da e verso Modena.”

CNA sollecita quindi l’Amministrazione comunale e gli enti competenti a valutare una calendarizzazione più congrua degli interventi, auspicando che si possano concludere nel più breve tempo possibile, preferibilmente nei mesi estivi, in cui la pressione del traffico è più contenuta.

Modena ha bisogno di infrastrutture moderne ed efficienti, ma anche di una gestione intelligente dei cantieri, che tenga conto delle esigenze delle imprese, dei cittadini e del sistema economico locale. CNA ribadisce la propria disponibilità al dialogo con le istituzioni per individuare soluzioni condivise e sostenibili per il bene della città, per tale ragione ci attendiamo un coinvolgimento per discutere le modifiche alla viabilità che si renderanno necessarie.