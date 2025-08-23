Mirandola, auto depredata nella notte: spariscono pneumatici e cerchi

MIRANDOLA - Non si fermano i furti ai danni delle auto di lusso.

Nella notte tra giovedì 21 e venerdì 22 agosto, in viale Italia a Mirandola, è stata presa di mira la Mercedes di un imprenditore.

Come ha raccontato al quotidiano Il Resto del Carlino di Modena, "Verso le 5 di mattina sono stato svegliato dai Carabinieri che mi hanno informato del furto. Avevo parcheggiato l'auto sotto casa e verso l'1.30, le videocamere di un vicino hanno ripreso due incappucciati che si sono diretti verso la mia auto".

I ladri hanno asportato pneumatici e cerchi, del valore di circa 5mila euro, poi sono fuggiti.

Leggi anche: Finale Emilia, nuovo furto di rame al cimitero