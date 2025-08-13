Modena, uffici comunali chiusi per il ponte di Ferragosto
In occasione del Ferragosto, venerdì 15 e sabato 16 agosto gli uffici comunali rimarranno chiusi al pubblico, compresi, appunto, quelli aperti di consueto al sabato (Anagrafe, Polizia locale, Ufficio relazioni con il pubblico Informagiovani, Europe Direct e Biblioteche). Gli uffici riapriranno nella giornata di lunedì 18 agosto con i consueti orari.
I Servizi demografici sono chiusi venerdì 15, mentre sabato 16 sono aperti gli uffici di Polizia mortuaria e Stato civile, esclusivamente per le denunce di morte e le autorizzazioni funebri.
Sia venerdì 15 che sabato 16 resta attivo il centralino della Polizia locale di Modena al numero 05920314.
Rimangono inoltre aperti, entrambe le giornate, i luoghi dedicati alle visite turistiche.
