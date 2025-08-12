Salute, Ori (Patto per il Nord): “La Bassa merita un ospedale all’altezza”
Daniele Ori di Patto per il Nord esprime la posizione del partito sulla sanità nella Bassa:
La Bassa modenese vanta un primato internazionale: il distretto biomedicale di Mirandola, leader in Italia e tra i primi al mondo per innovazione, qualità e capacità produttiva. Eppure, paradossalmente, quest’area strategica non dispone di un ospedale all’altezza delle esigenze dei cittadini e del tessuto economico che la sostiene.
«È giunto il momento – dichiara Ori Daniele, coordinatore regionale di Patto per il Nord – di colmare questa distanza. La nostra proposta è chiara e concreta: destinare integralmente il payback versato dalle aziende biomedicali locali al potenziamento dell’ospedale di Mirandola».
Questo permetterebbe di trasformare il presidio in un punto di riferimento sanitario nazionale, dotato delle migliori tecnologie e competenze, a beneficio della salute dei cittadini e dell’immagine del comparto biomedicale, che potrebbe così presentarsi come un modello integrato di eccellenza industriale e sanitaria.
Siamo consapevoli che l’attuale normativa non consente di convogliare direttamente queste risorse all’ospedale senza passare dalla Regione. Per questo chiediamo alla Regione Emilia-Romagna di farsi promotrice di una modifica normativa o di una sperimentazione che renda possibile questo investimento strategico.
La Bassa modenese merita un ospedale d’eccellenza: è una questione di equità, di visione e di riconoscimento per un territorio che ha dato, e continua a dare, tanto alla sanità italiana e all’economia nazionale.
