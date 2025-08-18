Spilamberto, ancora lavori sulla Pedemontana

Tra Spilamberto e Castelvetro, lungo strada provinciale Nuova Pedemontana, partiranno martedì 19 agosto i lavori di manutenzione straordinaria per i ripristini della pavimentazione stradale nel tratto compreso tra la rotatoria di via Lugazzo e la rotatoria di via Sant’Eusebio per uno sviluppo complessivo di circa un chilometro.

Per tutta la durata delle lavorazioni, che si concluderanno entro venerdì 22 agosto, saranno attivati dei sensi unici alternati regolati all’altezza del cantiere mobile.

L’intervento, finanziato con fondi regionali FSC (Fondo sviluppo e coesione) è stato aggiudicato alla ditta Franzoni e Bertoletti srl di Mantova e sarà realizzato dalla ditta Frantoio Fondovalle srl di Montese e dalla ditta Progetto Segnaletica srl di Modena. e prevede, oltre all’intervento sulla Nuova Pedemontana, anche una serie di manutenzioni su altre strade provinciali.

In particolare saranno interessate, nelle prossime settimane, la strada provinciale 3 “Via Giardini”, la provinciale 4 “Fondovalle Panaro”, la strada provinciale 16 di Castenuovo, la provinciale 42 dell'Abetone e del Brennero, la strada provinciale 324 “del Passo delle Radici”, la strada provinciale 486 di Montefiorino e la strada provinciale569 di Vignola.

L’importo complessivo di tutti gli interventi è di due milioni di euro ed anche per gli interventi successivi sono previsti dei sensi unici alternati regolati da movieri o semafori.

La Provincia, dal 2021, ha trasferito ad Anas 127 chilometri di strade provinciali prendendo in carico un tratto di statale 12 dell'Abetone di circa 25 chilometri, con una gestione complessiva di 924 chilometri.