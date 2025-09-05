Vasco Rossi sceglie Rimini per la Data Zero del suo tour 2026 negli stadi
RIMINI - Vasco Rossi sceglie ancora Rimini per la data zero del suo tour “Vasco Live 2026”.
Dopo il successo del debutto allo Stadio Romeo Neri nel 2023, Rimini si prepara dunque a vivere un’altra notte indimenticabile con il rocker di Zocca.
A darne notizia è il sindaco della città Jamil Sadegholvaad, che attraverso un post su Facebook ha confermato l’atteso ritorno del rocker.
“Vasco, la nostra relazione continua. Vasco Rossi live a Rimini per la data zero del nuovo tour 2026. Bentornato!”.
Questo il post pubblicato dal sindaco di Rimini sulla sua pagina Facebook.
Il megaconcerto si terrà allo stadio ’Romeo Neri’ a inizio giugno.
I biglietti per la data zero saranno messi ufficialmente in vendita a partire dal prossimo marzo, si legge sulla pagina del fan club.
Nel 2023 i ticket per Rimini andarono esauriti in sole tre ore.
