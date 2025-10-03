Cavezzo, fine settimana di sport su due ruote con il Giro dell’Emilia e il 2° Trofeo “Stop & Go”

CAVEZZO - Cavezzo si prepara a vivere un grande fine settimana di sport sulle due ruote. Dopo il passaggio del Giro dell’Emilia, in programma sabato 4 ottobre, e la consegna ufficiale della bandiera FIAB che riconosce Cavezzo come “Comune ciclabile”, domenica 5 ottobre sarà la volta dei giovani biker con una manifestazione di respiro regionale.

La Ciclistica Novese, in collaborazione con Polisportiva Sanmarinese, Pedale Cavezzo e Vai Ferro Bike, con il patrocinio del Comune di Cavezzo, organizza il 2° Trofeo Stop & Go, 3° Spaccagambe Baby, 6ª Prova Deltos Baby Scout e Meeting regionale di MTB “Alberto Braghetta”, appuntamento dedicato a ragazzi dai 5 ai 12 anni tesserati FCI.

Per l’occasione sono attesi circa 400 giovani ciclisti provenienti da oltre 30 società dell’Emilia-Romagna, che si sfideranno sul circuito permanente del Bike Park Spaccagambe, un’area che ha saputo trasformare il ricordo del campo di accoglienza post-terremoto in un polo sportivo innovativo e molto frequentato. Il percorso, completamente ridisegnato per l’occasione, prevede due tracciati differenziati: uno più semplice per i più piccoli e uno più impegnativo nei pressi del terrapieno, in linea con le normative tecniche federali.

Il ritrovo è previsto alle ore 8.30 in via Rosati, presso il Palazzetto dello sport, per la verifica delle licenze e le iscrizioni. Le gare prenderanno il via alle ore 10 e proseguiranno fino alle 14.

La manifestazione è resa possibile grazie al sostegno di numerosi sponsor, a partire dal main sponsor Forno e Bar Stop & Go della famiglia Muracchini, insieme a Bocchi Amministrazioni Condominiali, Conad Cavezzo, Acetum e Fama Giardinaggio.

“Il fine settimana del 4 e 5 ottobre sarà interamente dedicato alle due ruote – sottolinea l’assessore allo sport Alessia Trevisi –. Dopo il Giro dell’Emilia e la consegna della bandiera FIAB, il Meeting regionale di MTB rappresenta un ulteriore tassello che conferma Cavezzo come una comunità che investe nello sport e nei giovani. Il Bike Park Spaccagambe è un luogo simbolico di rinascita e crescita, e vedere qui riuniti centinaia di ragazzi da tutta la regione è motivo di grande orgoglio”.

Soddisfazione anche da parte di Andrea Bombarda, capogruppo in consiglio e principale organizzatore della manifestazione: “Questo appuntamento nasce dalla passione di tante realtà sportive che hanno deciso di fare squadra per offrire ai ragazzi un’esperienza unica. Il Meeting regionale di MTB non è solo una gara, ma una festa dello sport e un momento di crescita per i più giovani, che possono misurarsi in un contesto sano e stimolante. Vedere così tanti bambini e famiglie arrivare a Cavezzo ci riempie di entusiasmo e ci spinge a guardare già alle prossime edizioni con ancora più energia e ambizione”.