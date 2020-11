Buona la seconda, il centrodestra dice sì all’assunzione di educatrici per i bimbi della Bassa

Buona la seconda, il centrodestra dice sì all’assunzione di educatrici e nuovo pulmino per i bimbi della Bassa. L’altra sera si è tenuta la riunione del Consiglio dell’Unione Comuni Area Nord, in cui è stata ripresentata la ratifica del voto – andato a vuoto l’altra volta – sull’assunzione di nuove educatrici per gli asili nido e l’acquisto nuovo pulmino.

Un voto che doveva essere scontato, visto che la richiesta arrivava da delibere della giunta dei sindaci, la riunone in cui i sindaci dei 9 Comuni aderenti all’Unione (Mirandola, San Felice, Finale, Cavezzo, Camposanto, Concordia, Medolla, San Prospero e San Possidonio, governate sia dal centrodestra che dal centrosinistra) avevano deliberato l’assunzione di tre figure ausiliarie e educatrici dei nidi di San Felice, San Prospero e Mirandola. Serve un passaggio in Consiglio dell’Unione per confermare la decisione, e di solito è così. Invece l’altra volta i consiglieri del centrodestra hanno votato no, contraddicendo, quindi, le decisioni dei loro stessi sindaci di Mirandola e San Felice.

Il motivo? Il documento sottoposto al voto,risultava incompleto e non chiaro soprattutto riguard la mancata definizione e destinazione del personale in caso di uscita del Comune di Mirandola l’effettiva modalità di assunzione di una figura da assegnare al settore ragioneria e tributi.

Stavolta, invece, il documento è stato approvato.

Problemi, invece, per far passare il Piano programmatico dell’Unione. Qui è stato il Pd a far macare un voto, quello del sindaco di San Prospero Sauro Borghi.

