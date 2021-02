Coronavirus: alta incidenza a Nonantola, servono misure più efficaci?

NONANTOLA- Il boom di contagi alla scuola primaria Fratelli Cervi di Nonantola ha scatenato non poche polemiche. I consiglieri di Forza Italia Pino Casano e Antonio Platis sono stati i primi a esprimere preoccupazione sull’apparente lassismo nei protocolli e su uno screening a tappeto arrivato soltanto in un secondo momento (un controllo che ha fatto poi emergere sei casi di positività fra i bambini di tre classi).

Seguendo la “scia dell’apprensione”, il Gruppo consiliare Nonantola Progetto 2030 ha richiesto, in un comunicato stampa, una maggiore attenzione per uno scenario generale che, al di là della scuola Fratelli Cervi, si rivela critico e bisognoso di azioni di contenimento del virus più rigorose.

“Purtroppo i numeri del contagio a Nonantola rimangono alti come abbiamo già segnalato all’Amministrazione comunale lo scorso 16 febbraio in occasione della Conferenza dei capigruppo (in media oltre 11 nuovi casi al giorno da tre settimane), un trend che non accenna a diminuire”– scrive il capogruppo Alessandro di Bona.

Preoccupati da questo trend, il Gruppo ha confrontato i dati dei nuovi contagi di Nonantola con quelli medi

della provincia di Modena, dell’Emilia-Romagna e dell’Italia, calcolando l’indice di incidenza settimanale di

nuovi casi riferita a una popolazione di 100 mila abitanti.

“Il risultato è che mentre in Italia si verificano in media 161 nuovi casi e sia in Emilia-Romagna che in provincia di Modena i nuovi casi sono 266 (valore che giustifica il colore arancione recentemente acquisito dalla nostra regione) a Nonantola l’incidenza settimanale è andata aumentando nel mese di febbraio fino al valore attuale di 611 nuovi casi settimanali”– spiega Di Bona.

Per tutti i motivi esplicitati nel comunicato, Nonantola Progetto 2030- insieme ad altre forze politiche rappresentate in Consiglio comunale- ha chiesto all’Amministrazione la convocazione d’urgenza di una conferenza dei capigruppo per “decidere, con le autorità sanitarie, come affrontare questa preoccupante situazione”.

