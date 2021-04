Mirandola, celebrazioni del 25 aprile: il sindaco Greco ancora “nella bufera”

MIRANDOLA- Durante le celebrazioni per la Festa della Liberazione, il sindaco di Mirandola Alberto Greco, si sarebbe tolto la fascia tricolore e se ne sarebbe andato quando, dopo l’evento ufficiale, le persone presenti in piazza (circa 200) hanno intonato la canzone “Bella Ciao”.

Un gesto che ha suscitato aspre polemiche da ogni dove: a partire dall’Anpi e dal Partito democratico che hanno sottolineato come il sindaco abbia “perso l’ennesima occasione di dimostrare ai mirandolesi di essere primo cittadino di una comunità democratica e antifascista e non solo di una parte politica“.

Anche il sindaco di Carpi Alberto Bellelli è intervenuto sull’episodio, con una lettera inviata allo stesso Greco, dove ha espresso tutto il suo “stupore e sconcerto“.

Alexandra Sitta di Italia Viva Modena, in merito alla “discussa manifestazione del 25 Aprile di Mirandola e sul comportamento del sindaco” ha riportato il lungo post di un giovane mirandolese, Alessandro Capucci, presente per tutto il tempo della manifestazione:

“Ieri mattina ho partecipato alla cerimonia del 25 Aprile a Mirandola. Il comportamento tenuto dal sindaco Greco e dall’intera Amministrazione Comunale si è rivelato inaccettabile e antidemocratico.

Il sindaco ha fatto un discorso senza microfono, leggendo pedissequamente un discorso poco chiaro e sorprendentemente simile a quello dell’anno precedente. La cosa più preoccupante è accaduta quando la cittadinanza presente ha iniziato a cantare ” Bella Ciao “, quando il sindaco si è tolto la fascia e si è immediatamente allontanato.

-Bella Ciao- è la canzone della Resistenza, è la canzone di tutti gli italiani liberi e democratici, non è l’inno di qualche partito di sinistra. Nonostante questa consapevolezza, alla banda comunale è stato negato di intonare la canzone.

Se il sindaco Greco oggi può parlare pubblicamente ed essere eletto è anche grazie a coloro che hanno partecipato convintamente, anche dando la propria vita, a liberare l’Italia dal nazi-fascismo.

Nemmeno l’inno europeo è stato intonato.

Europa, una parola evidentemente pericolosa, che evoca i 76 anni di pace e di libertà nei quali abbiamo la fortuna di vivere.

Non si può negare la storia italiana in questo modo, non si può mancare di rispetto alla nostra cultura.

I cittadini Mirandolesi non possono accettare comportamenti come questi, che indicano una scarsa memoria oltre che conoscenza della storia.

Da cittadino mirandolese condanno questi comportamenti incivili e turpi.

Il 25 aprile non è un derby tra fascisti e comunisti, non è una vittoria di una parte, è la festa di un popolo che non ha chinato il capo di fronte all’odio e alla violenza.

Il 25 Aprile è Festa Nazionale.

Il sindaco Greco dovrebbe chiedere scusa alla cittadinanza e a tutti coloro che ieri mattina hanno partecipato con gioia e rispetto alla manifestazione.

Un sentito grazie a tutti coloro che hanno partecipato convintamente e attivamente”