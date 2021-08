Morte di Laila, il macchinario aveva già avuto problemi di funzionamento?

CAMPOSANTO, BASTIGLIA – Proseguono, dopo il tragico incidente sul lavoro che è costato la vita all’operaia dell’azienda Bombonette di Camposanto, Laila El Harim, le indagini su quanto avvenuto. Dopo l’apertura di un’inchiesta e la notizia dell’iscrizione nel registro degli indagati del legale rappresentante dell’azienda, nella giornata odierna dovrebbe essere nominato il perito che dovrà effettuare l’esame autoptico sulla salma della donna.

Intanto, si legge sulla stampa locale, la famiglia di Laila si è rivolta ad un legale per “andare fino in fondo, perchè la tragedia che ci ha colpiti non cada nel vuoto”. Secondo il compagno di Laila, si legge sulla “Gazzetta di Modena”, la donna, al rientro a casa dal lavoro, si sarebbe più volte mostrata preoccupata per il funzionamento della fustellatrice (macchinario che le è poi costato la vita); sarebbe spesso intervenuto un elettricista. La donna avrebbe anche annotato alcune considerazioni a questo proposito in un diario e avrebbe scattato alcune foto al macchinario col cellulare.

Intanto, nella giornata di ieri, 5 agosto, alla Bombonette di Camposanto è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Laila, a cui hanno preso parte dipendenti e dirigenti dell’azienda. Previste, invece, per oggi, 6 agosto, due iniziative del sindacato SI Cobas: una davanti alla Bombonette e una a Modena.

