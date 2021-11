Soliera conferisce il Gonfalino d’oro 2021 a Mariano Lugli

SOLIERA – Venerdì 26 novembre, alle ore 20.45, al Nuovo Cinema Teatro Italia di via Garibaldi 80, il Comune di Soliera conferisce il Gonfalino d’oro 2021 a Mariano Lugli, già vicedirettore delle operazioni di Medici Senza Frontiere e attualmente responsabile dei progetti di MSF in diversi paesi del mondo. La serata prevede anche la proiezione alle ore 22 di “Egoisti” (“Egoiste”, 56 minuti), il docufilm con la voce narrante di Stefano Accorsi che raccoglie le voci di 40 operatori umanitari di MSF nel mondo, tra le quali anche quella dello stesso Lugli. Medici, infermieri, logisti, psicologi raccontano in prima persona le loro esperienze in contesti di emergenza e l’impatto che questa scelta ha avuto sulle loro vite e quelle dei loro cari. Il Gonfalino d’oro è un riconoscimento che il Comune di Soliera ha istituito lo scorso anno: viene attribuito a solieresi che per svariate motivazioni, di carattere altruistico, sociale o culturale, abbiano dato prestigio alla città con la loro attività.

Solierese, poliglotta, Mariano Lugli è direttore dei progetti di MSF in Somalia, Kenuia, Tanzania, Ucraina, Armenia, KyrgYzstan e Myanmar, nella sede di Medici Senza Frontiere a Ginevra. Infermiere di formazione, ha cominciato a prestare servizio volontario in Africa nel 1995. Da allora non si è più fermato, arrivando ad assumere incarichi di rilevante responsabilità internazionale. Nel corso di una conversazione aperta agli interventi dal pubblico, racconterà qualcosa di sé e delle sue esperienze nei numerosi teatri di emergenza sanitaria dove ha operato, principalmente in Africa e in Asia.

Fondata a Parigi nel 1971 da un gruppo di medici e giornalisti, Medici Senza Frontiere (MSF) festeggia quest’anno i suoi primi 50 anni, confermandosi come la più grande organizzazione umanitaria indipendente di soccorso medico. In particolare MSF garantisce accesso alle cure mediche alle popolazioni vittime di catastrofi naturali, guerre, epidemie senza discriminazioni di alcun tipo. Nel 1999 MSF è stata insignita del premio Nobel per la Pace.

Ingresso libero, previo possesso di green pass e mascherina.

