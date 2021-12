San Felice, il punto vaccinale rimarrà aperto almeno fino al 30 giugno 2022

SAN FELICE – Il Punto vaccinale di San Felice sul Panaro, ubicato presso il centro sportivo di via Garibaldi – rende noto l’Amministrazione comunale – a causa del perdurare della pandemia da Coronavirus e della necessità di somministrare le terze dosi, resterà in attività fino almeno al 30 giugno 2022. Dovrà, dunque, probabilmente attendere la riapertura della polisportiva di San Felice, prevista inizialmente per la prossima primavera: il punto vaccinale è, infatti, situato proprio all’interno della struttura.

