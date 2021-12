Trasferirsi da Carpi a Cagliari e poi a Dubai per amore della professione: intervista a Federico Diacci

Con che obiettivo hai scelto il tuo percorso di studi?

“Il mio percorso di studi prende vita dalla passione per la terra e per il verde che mi ha trasmesso la mia famiglia, il nonno e lo zio sono imprenditori agricoli e fin da piccolo passavo ore e ore in campagna con loro. Poi, durante la triennale di Agraria a Bologna, ho fatto un esame di progettazione dei giardini e da lì ho deciso che sarebbe stato il mio futuro.

Così mi sono iscritto alla specialistica di architettura del paesaggio a Firenze e ho iniziato il percorso che post laurea mi ha portato in Sardegna”.

Come sei approdato alla Sgaravatti Group?

“In realtà molto fortuitamente; la mia attuale titolare, la signora Rosi Sgaravatti, grande appassionata del verde e persona che ammiro fortemente, visionando il mio profilo Linkedin ne ha colto il potenziale e mi ha chiamato a lavorare alla sua corte”

Com’è lavorare in Sardegna?

“Inizialmente non è stato facile, mi sono trovato catapultato in una realtà che per me era sconosciuta ed in mezzo ad una cultura, sia di vita che lavorativa, completamente diversa da quella emiliana. Ma a distanza di 8 anni posso dire che con volontà e disponibilità nel mettersi in discussione, mi sono perfettamente ambientato e mi sento di dire che non poteva

capitarmi niente di meglio. Il sud Sardegna è un posto fantastico dove vivere, ma soprattutto dove poter esprimere la creatività ed il gusto del bello nel progettare e realizzare i giardini”

E a Dubai?

“Dubai gira 5 volte più veloce di tutto il resto del globo, ci sono tantissime opportunità che arrivano all’improvviso, ma un giorno sei dentro e l’altro, se sbagli, sei fuori. La concorrenza è spietata, quindi devi far forza sulla tua storia, sulla tua competenza e sul tuo “saper fare” per riuscire a prendere la commessa. Per ora stiamo lavorando bene, speriamo di poter continuare a crescere”

Cos’è per te un paesaggio?

“Per me, per paesaggio si intende un insieme di fattori antropici e naturali in forte equilibrio tra loro, se non c’è equilibrio e sintonia tra questi elementi non c’è paesaggio. Per questo per poter lavorare nel paesaggio e avere la consapevolezza di modificarlo, bisogna, in primis, conoscerne la trama e gli elementi che lo compongono”

Il progetto che ti ha appassionato di più sino ad ora?