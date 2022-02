Terza Categoria: Medolla in scia della Virtus Mandrio dopo la vittoria a Concordia. Bene il Limidi

di Simone Guandalini – Rimane in scia della capolista Virtus Mandrio, che si è imposta per 1-0, in casa, contro il Reno Centese, il Medolla, secondo a -1 dalla capolista nel Girone B (Modena) di Terza Categoria, che ieri, 27 febbraio, ha espugnato col risultato di 2-0 il campo del Concordia. A bersaglio per gli ospiti Bugneac (in avvio di ripresa) e Salvioli (a metà della seconda frazione di gioco). Dietro, il Limidi conferma il proprio terzo posto, con 11 punti di vantaggio sul Circolo Rinascita quarto, con la vittoria casalinga contro la Gino Nasi (2-0). Nelle zone basse della classifica, infine, pesanti sconfitte, rispettivamente in casa e in trasferta, per Novese e Robur La Pieve, contro Nuova Aurora (0-3) e Polisportiva Cognentese (4-1).

Terza Categoria, Girone B (Modena), risultati giornata 16:

Centro Polivalente Limidi – Gino Nasi 2-0

Concordia Calcio – Medolla 0-2

Cortilese – Circolo Rinascita 1-0

Novese – Nuova Aurora 0-3

Polisportiva Cognentese – Robur La Pieve 4-1

Virtus Mandrio – Reno Centese 1-0

Riposa: Old Invicta

Terza Categoria, Girone B (Modena), classifica:

Virtus Mandrio 43

Medolla 42

Centro Polivalente Limidi 35

Circolo Rinascita 24

Gino Nasi 21

Polisportiva Cognentese 20*

Cortilese 19

Nuova Aurora 18

Reno Centese 18*

Novese 14

Robur La Pieve 12

Concordia Calcio 9

Old Invicta 5*

*una partita in meno

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017