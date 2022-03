Nonantola: i cittadini lanciano la petizione per dire no al commissariamento. 500 firme in meno di 12 ore

NONANTOLA- I nonantolani restano al fianco della sindaca Federica Nannetti e lanciano una petizione su Change.org per dire no al commissariamento del Comune di Nonantola. 500 le firme sottoscritte in meno di 12 ore.

“E’ stata depositata lunedì 28 marzo una mozione di sfiducia alla sindaca Federica Nannetti e alla sua Giunta, a firma di Movimento 5 Stelle, Nonantola Progetto 2030, Nonantola Libera, Una Mano Per Nonantola- è scritto sulla petizione- Questa mozione di sfiducia dovrà essere votata dal Consiglio comunale entro trenta giorni: se otterrà la maggioranza assoluta (nove voti), la sindaca dovrà dimettersi, il Consiglio comunale eletto decadrà e il Comune sarà commissariato. Il commissario sarà indicato dalla prefetta Alessandra Camporota e resterà in carica per gestire la sola ordinaria amministrazione fino a nuove elezioni. Non essendoci più i tempi tecnici per tenerle con le altre amministrative previste tra poche settimane, Nonantola potrebbe rimanere senza un’Amministrazione anche per un anno intero”.

“L’interruzione della legislatura in questo momento- quando la pandemia non è ancora terminata e il pagamento dei rimborsi post-alluvione è appena iniziato- avrebbe pesanti ricadute su tanti progetti e attività di interesse per tutta la collettività.

“Sottoscrivere questa lettera non significa necessariamente condividere ogni atto dell’Amministrazione in carica, né il suo programma politico. Significa molto più semplicemente che Nonantola non può fare a meno di una sindaca, presente e legittimata a prendere decisioni. E di un Comune pienamente in funzione. Chiediamo quindi alle forze politiche di ritirare la mozione di sfiducia. Ai partiti e alle liste chiamate a rappresentarci chiediamo responsabilità: anche il più aspro dibattito politico deve avere sempre al centro l’interesse della comunità”.

