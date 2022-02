Primi sopralluoghi per i lavori in piazza Garibaldi a Finale Emilia

Primi sopralluoghi per i lavori in piazza Garibaldi a Finale Emilia. Venerdì scorso, in previsione del via ai lavori di riqualificazione, ha avuto luogo il primo sopralluogo in piazza Garibaldi da parte di Direzione Lavori, Responsabile unico di procedimento, ufficio Lavori Pubblici, CME Consorzio Imprenditori Edili e ditta esecutrice dei lavori, alla presenza del sindaco Claudio Poletti e del vice sindaco Michele Gulinelli.

La visita alla piazza era finalizzata in particolare all’individuazione delle modalità per la miglior organizzazione del cantiere dei lavori in piazza Garibaldi.

Contrariamente a quanto ipotizzato in una prima fase – con la previsione di una suddivisione in due della piazza per svolgere prima i lavori su una metà della superficie, lasciando libera l’altra metà – ci si sta orientando a una soluzione che prevede il primo intervento su tutta la lunghezza della piazza dal lato del marciapiede della rana, in modo che il traffico possa continuare a defluire sul lato opposto, di fronte alla Chiesa della Buona Morte.

“Nei prossimi giorni avverrà la firma del contratto di assegnazione dei lavori – dice il sindaco Claudio Poletti – e subito dopo la ditta esecutrice ci consegnerà il cronoprogramma dei lavori. Non appena saremo in possesso di questo documento convocheremo un nuovo incontro con la cittadinanza, questa volta speriamo in presenza, per dettagliare con che tempi e con quali modalità è previsto l’avanzamento del cantiere”.

