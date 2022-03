Profughi ucraini e animali domestici, l’accoglienza é per tutti

Profughi ucraini e animali domestici, l’accoglienza è per tutti: anche in Emilia-Romagna, come nelle altre regioni italiane, infatti, le persone i fuga dalla guerra in Ucraina potranno portare con sè i propri animali domestici per tutto il periodo di permanenza. L’unico accorgimento necessario in questo senso è quello di avvisare preventivamente il Servizio Veterinario dell’Ausl di competenza, per poter effettuare la registrazione degli animali domestici nell’anagrafe regionale degli animali d’affezione, i controlli e gli accertamenti sanitari previsti dalla normativa comunitaria in vigore sugli spostamenti degli animali da uno stato all’altro. Nel volantino seguente, a cura della Regione Emilia-Romagna, tutte le informazioni in merito:

