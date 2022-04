Manu Zavatti, nuova sfida: oltre la Donna, ora anche la moda Uomo taglia forte

“L’eleganza non ha limiti né di taglia, né di sesso!”

“Lo stile non ha dimensioni”,

Parola di Emanuela Zavatti (per tutti la Manu), classe 1971, che con la “taglia forte” lavora dal 2003, proponendo soluzioni ed eleganza per i fisici non ordinari (QUI il profilo della sua attività). Una storia di lungo corso, che si appresta ad arricchirsi di una nuova pagina. Domani, infatti, Emanuela è pronta a debuttare con un nuovo negozio a 100 mt dal precedente, dove anche la moda maschile troverà largo spazio. “Sabato 2 Aprile, alle 16, sono pronta a inaugurare il comparto uomo della mia boutique”, racconta la Manu, “aprendo così un capitolo tutto da scrivere. E’ una grande soddisfazione, dopo un decennio affatto facile. Inizialmente, la mia attività si trovava a Cavezzo, poi con il terremoto sono rimasta per quattro anni in container, dato che lo stabile in cui lavoravo era inagibile. Quando ho potuto sono venuta qui a San Prospero, per la precisione in Via Canaletto 81: è stata una scelta azzeccata, grazie al passaggio continuo di veicoli sulla strada. Due anni fa, ci è piombata addosso la pandemia. Di nuovo, un’altra sfida da cavalcare. In quel frangente, ho capito ancora di più le potenzialità della comunicazione online e dei social, facendo vivere così la mia vendita in rete, grazie ai preziosi consigli della social media manager Anna Reccia. Ora, la guerra, che ha abbattuto il morale di tutti. Bisogna però guardare al futuro” (QUI qualche dettaglio in più sulla storia di Emanuela).

E proprio verso l’avvenire, si orienta la scelta di Emanuela circa la moda maschile. “Ospiterò taglie dalla 52 alla 72, con un occhio molto attento anche per lo stile giovane e sportivo”. Una realtà, quella dell’oversize, per lungo tempo ignorata dal mondo della moda e che solo negli ultimi anni sta assumendo rilievo, soprattutto grazie alla prospettiva del body positivity. “Taglia forte, oggi, è un universo ben diverso da quello a cui vecchi stereotipi ci hanno abituato a pensare“, puntualizza Emanuela, “anche un atleta, magari praticante uno sport di contatto, può necessitare di capi non compresi dalle misure tradizionali. Per non parlare delle persone molto alte, che faticano a individuare vestiti adatti alla loro statura”.

Problematiche abbastanza frequenti, queste, coinvolgenti una vasta gamma di persone, i cui fisici afferiscono alle tipologie più disparate. “Devo ammettere che la moda italiana, in questo senso, non sia particolarmente ricettiva”, chiarisce la Manu, “mio malgrado mi relaziono principalmente con compagnie estere, che all’oversizing prestano maggiore attenzione”.

Insomma, l’eleganza non ha limite né di taglia, né di sesso!

