Medolla, scontro tra macchina e scooter: ferito 60enne

MEDOLLA – Scontro tra macchina e scooter a Medolla: un ferito. L’incidente è avvenuto nella serata di ieri, martedì 12 aprile, a Medolla, intorno alle ore 19. Lo scontro è avvenuto in via dell’Artigianato: ad avere la peggio è stato l’uomo (un 60enne) alla guida dello scooterone, sbalzato dalla sella e caduto sull’asfalto, dopo l’incidente, che ha visto coinvolta un auto guidata da una donna di 25 anni. Sul posto, oltre alla Polizia Locale dell’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord, sono subito arrivati anche i soccorsi: il 60enne è sempre rimasto cosciente, ma, a causa di un trauma cranico e di un trauma toracico, è stato necessario il trasporto in elisoccorso all’ospedale di Baggiovara. Una volta ultimate le operazioni di soccorso, la Polizia Locale dell’Area Nord si è occupata della gestione della viabilità e dei rilievi.

