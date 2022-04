Processo White List: i Bianchini condannati a un anno e sei mesi

SAN FELICE – Un anno e sei mesi: questa la condanna per i Bianchini nell’ambito del processo White List, per aver approfittato dei segreti rivelati dall’ex viceprefetto Mario Ventura e dall’ex funzionario delle Dogane, Giuseppe De Stavola, per essere iscritti nella cosiddetta White List, da cui ha preso il nome il processo, in corso ormai da due anni e ritardato anche dalla pandemia e dai lockdown. Gli imprenditori della Bianchini Costruzioni di San Felice sono, invece, stati assolti , insieme a Ventura e De Stavola, dall’accusa di minaccia ad un Corpo amministrativo e giudiziario, che avrebbe aumentato la pena complessiva. Per l’ex viceprefetto Ventura è arrivata, però, si legge sulla stampa locale, la condanna a 10 mesi per rivelazione di segreto d’ufficio, per aver riferito agli imprenditori sanfeliciani informazioni riservate col tentativo di favorirne l’ingresso nella White List. Giuseppe De Stavola è stato, invece, condannato a 16 mesi. Per tutti gli imputati, infine, è arrivato il “non doversi procedere” per gli episodi antecedenti al 30 settembre 2014, in quanto ormai prescritti.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017