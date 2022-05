Dopo l’inaugurazione del punto vendita in Sardegna in piena pandemia, una nuova sfida per Ottica Fattori di Cavezzo

La pandemia e l’aumento del costo di alcune materie prime è diventato un problema per molti settori e attività economiche, ma c’è chi in questo scenario ha continuato ad investire. E’ il caso di Ottica Fattori, negozio storico di Cavezzo che da 70 anni offre prodotti di alta qualità e attenzione al cliente con uno sguardo verso il futuro e le nuove sfide.

In piena pandemia, il titolare Giovanni Fattori aveva deciso di portare un ‘pezzo’ di Cavezzo in Sardegna, a mille chilometri di distanza, aprendo un punto vendita a Villasimius in cui è stata mantenuta l’identità del negozio storico cavezzese in una sorta di gemellaggio evocato anche dal logo.

Spostarsi durante la pandemia non era stato semplice, ma alla fine i sacrifici sono stati ripagati. Dopo due anni in cui il l’attività è rimasta aperta solo durante la stagione turistica, da maggio a ottobre, visto il riscontro positivo dei clienti, Giovanni e le sue collaboratrici hanno fatto un ulteriore passo avanti decidendo di tenere aperto il punto vendita in Sardegna tutto l’anno.

“Siamo molto contenti – spiega Fattori – perché i nostri sforzi e l’idea ambiziosa di aprire a mille chilometri di distanza sono stati ripagati, nonostante qualche difficoltà. Ringrazio le mie collaboratrici Giulia, Martina e mia moglie Sara che hanno contribuito a realizzare il progetto di Villasimius“.

Per Fattori e la sua squadra, le difficoltà non sono mancate. “La pandemia ci ha davvero provato – spiega – invece, a dispetto di altri settori, nell’ottica l’aumento delle materie prime è stato contenuto. Gli incrementi hanno riguardato soprattutto i costi di trasporto e dei corrieri che ci consegnano la merce. Parliamo di un 4-5% in più, un incremento che possiamo considerare ‘fisiologico’, perché i costi erano fermi da oltre 6 anni. Nella materie prime, invece, non si sono registrati aumenti significativi. Nel nostro settore, le spese più rilevanti riguardano la tecnologia e la ricerca dei materiali. Invece, per quanto riguarda l’approvvigionamento delle materie prime, con la pandemia qualche problema c’è stato“.

