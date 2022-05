Elezioni Novi. Un calendario fitto di eventi per la campagna elettorale di Marco Ferrari

NOVI- Domenica 15 maggio, alle ore 15, il candidato sindaco Marco Ferrari presenterà i candidati della lista ‘Essere Comunità Marco Ferrari sindaco’ che coreranno alle elezioni per eleggere il sindaco di Novi, il prossimo 12 giugno.

La presentazione è prevista al bar Commercio, in via Medaglie d’Oro a Novi.

Saranno tanti poi i sindaci e gli amministratori che faranno tappa a Novi per dialogare con il candidato del centrosinistra Marco Ferrari riguardo i punti del programma elettorale: “La mia campagna elettorale è stata caratterizzata fino ad ora dall’iniziativa ViaPerVia – dichiara Ferrari – una serie di incontri quasi giornalieri lungo i 100 chilometri delle strade del mio paese per dialogare con i cittadini. Un’iniziativa che adesso si trasforma in SindacoPerSindaco: un’occasione per me e per i cittadini per confrontarci con chi ricopre già questa carica e può dare spunti riguardo pratiche di buona amministrazione e rapporto con le persone e i problemi quotidiani di realtà piccole e grandi”.

Il primo ospite sarà il sindaco di Bologna Matteo Lepore atteso il 17 maggio alle ore 21 al Polo artistico culturale di via Giuseppe di Vittorio a Novi.

Gli appuntamenti proseguiranno poi il 21 maggio alle ore 12.30 con un pranzo insieme a Ferrari e ai candidati della lista nella sala Emmaus in via Don Minzoni; e per chi volesse, il candidato sindaco sarà disponibile ad una sfida a padel al centro sportivo I Campetti in via Raffaello Sanzio, il 22 maggio dalle ore 10.

Il 26 maggio alle ore 21 la sala Civica Ferraresi, in piazza 1 Maggio, ospiterà un confronto pubblico tra i candidati a sindaco organizzato dalle associazioni di categoria Cna, Lapam, Confcommercio e Confesercenti.

Gli altri appuntamenti, per cui verranno comunicati luoghi e orari nei prossimi giorni, saranno un disco party il 27 maggio, la presentazione del programma il 28 e l’incontro con la vicepresidentessa Elly Schlein il 30.

Il 6 giugno ci sarà poi un dialogo con il sindaco di Carpi Alberto Bellelli e il 7 con il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini.

Infine, il 10 giugno saranno ospiti per la chiusura della campagna elettorale la sindaca di San Lazzaro Isabella Conti e il sindaco di Ravenna Michele De Pascale.