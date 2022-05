Esternalizzazione nidi, Sinistra Civica per Mirandola: “Allarmati dalla decisione della Giunta Ucman”

MIRANDOLA – Attraverso una nota stampa, Sinistra Civica per Mirandola interviene a proposito dell’esternalizzazione del nido di Mirandola:

“La decisione della Giunta ucman di collocare, come riportato dalla nota della CGIL “due dei nidi gestiti dall’Unione stessa in Asp e altri due nidi in appalto, senza fornire dati precisi circa i limiti delle assunzioni alla base di tale scelta, dovuti anche alla fine dello stato di emergenza sisma 2012.” ci lascia allarmati e preoccupati..

Non più tardi dello scorso ottobre come Sinistra Civica avevamo già avuto modo di esprimere la nostra preoccupazione e posizione in merito alla forte situazione di precariato del nido di Mirandola ( https://www.facebook.com/ selbassamodenese/photos/a. 624509510993154/417923 3888854014/) in un momento in cui il problema principale a cui dare risposta era il mancato inserimento di 28 bimbi nelle graduatorie della sezione lattanti.

Come siamo passati dal voler incrementare il servizio 0-3 con la costruzione di un nuovo nido, alla impossibilità di mantenerne aperto uno già attivo e pienamente funzionante? Perchè siamo arrivati ORA alla decisionedi esternalizzare l’intero “Paese dei balocchi” mai dichiarando le responsabilità (o volontà) politiche?

Non ci piacciono nè le dichiarazioni del Sindaco Greco che “rimpalla” la responsabilità all’UCMAN e si dimentica evidentemente di avere governato Mirandola negli ultimi tre anni e di sedere al tavolo della giunta dell’UCMAN al pari degli altri sindaci che hanno legittimato questa scelta. Non ci piacciono nemmeno le parole del Presidente UCMAN che, già dalle prime ore, dichiarava che la cosa importante fosse “erogare il servizio”, come se le risposte alle domande COME, CON CHI e IN CHE MODO non avessero reso questa Regione tra le migliori d’Italia proprio per le scelte di anni e anni di avere servizi alla persona pubblici.

Come Sinistra Civica chiediamo maggiori investimenti su un servizio così importante per le famiglie e la cittadinanza, risposte per le lavoratrici che attendono da anni di essere stabilizzate e aspettiamo con ansia il voto di martedì 31 maggio in consiglio dell’Unione che dovrebbe approvare le linee guida proposte dai sindaci”.