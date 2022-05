Privatizzazione nidi, il presidente Ucman Calciolari: “Tema delicato, chiarimenti nel prossimo Consiglio dell’Unione”

Attraverso una nota stampa, il presidente dell’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord e sindaco di Medolla, Alberto Calciolari, interviene in merito alla questione nidi dell’Unione:

“Assisto con preoccupazione a un inasprimento della discussione sulla gestione del servizio asili nido dell’Unione – dichiara il presidente dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord Alberto Calciolari – con un metodo che non può essere utilizzato per un confronto su un tema così delicato come quello dei nidi. Come Unione stiamo organizzando una comunicazione alle famiglie attenta e riguardosa dell’interesse primario che è e rimane il bene dei piccoli ospiti dei nidi, tra cui ci sono i nostri stessi figli. Nel Consiglio dell’Unione di mercoledì si parlerà del tema e quella sede è la sede più opportuna per fornire i chiarimenti necessari. Visto che si annuncia una nutrita partecipazione di pubblico al Consiglio dell’Unione, della quale non possiamo che essere soddisfatti, stiamo predisponendo per garantire la massima accoglienza alla cittadinanza. E in quell’occasione si potrà valutare con serenità la situazione; come si addice a tutti gli attori e alle parti sociali coinvolte nel processo”.