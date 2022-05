Nonantola 2030: “Richiesta di rinnovamento è rimasta inascoltata”. La lista interviene a bocce ferme dopo che non è passata la mozione di sfiducia alla sindaca Federica Nannetti. Scrivono dalla lista di minoranza:

L’esito della discussione sulla sfiducia alla Sindaca Nannetti ha certificato a nostro parere tre risultati: 1) la

Sindaca rimane in carica grazie ai soli voti espressi dai 7 consiglieri PD contro la sfiducia a fronte dei 16

componenti eletti complessivamente in consiglio comunale; 2) la conferma che questa Giunta non ha una

maggioranza precostituita in Consiglio comunale; 3) la richiesta di cambiamento rimane inascoltata.

Il dibattito in consiglio comunale ha evidenziato come le questioni politico-programmatiche e di metodo

poste al centro della mozione di sfiducia siano ancora tutte in campo. Il PD e la Sindaca, invece che dare

risposta ai problemi posti, hanno tentato di ricostruire la vecchia maggioranza esercitando una fortissima

pressione sulla lista Una mano per Nonantola, pressione incentrata esclusivamente sull’etica del rispetto

delle alleanze elettorali, come se tali alleanze fossero un dogma e non avessero invece bisogno della

concretezza del fare e della condivisione nelle scelte strategiche di governo. Si è addirittura arrivati a

derubricare a “normale dialettica democratica” tra maggioranza e opposizione il mancato coinvolgimento

del Consiglio comunale su questioni di grande rilevanza per il nostro paese. Ci ha colpito, come ha fatto

giustamente rilevare il consigliere del Movimento 5 Stelle in sede di dichiarazione di voto, l’assenza di un

pur minimo accenno a possibili responsabilità proprie della Sindaca e del PD al determinarsi di questa

situazione.

Come si fa a sostenere che sia normale dialettica democratica il non rispondere alla domanda, più volte

rivolta alla Sindaca, sul come e perché dal 2018 al 2022 non avesse ritenuto opportuno (noi diciamo

doveroso) relazionarsi con il Consiglio comunale sulla decisione di vendere al privato un intero comparto di

proprietà pubblica prima di esprimere il suo voto favorevole nel CdA del Consorzio Attività Produttive?

Possiamo definirla sana dialettica fra maggioranza e opposizione? Fra Giunta e Consiglio Comunale? Come

fa il PD a non comprendere che una scelta così strategica presa autonomamente dal Sindaco senza alcun

confronto con le forze politiche che i cittadini hanno eletto all’Amministrazione del Comune sia un fatto

abnorme e senza precedenti per Nonantola? Può il Consiglio Comunale essere chiamato a pronunciarsi: 1)

dopo il preaccordo di vendita; 2) dopo la presentazione del Piano da parte della nuova proprietà; 3) dopo la

prima seduta della Conferenza dei Servizi fra gli Enti? La mozione di sfiducia trova le sue origini proprio

nelle relazioni squilibrate (qui sta la sproporzione…) fra il decisore (Sindaco) e l’organo di indirizzo e

controllo (Consiglio Comunale), senza alcuna distinzione fra quanto abbia valenza strategica per un

territorio e quanto, invece, possa rientrare nella quotidianità amministrativa.

Questo i cittadini devono sapere e, a loro volta, chiederne ragione al Sindaco, perché la volontà popolare si

esprime compiutamente solo attraverso i corretti rapporti di convivenza politica e sociale della comunità. Le

forme e i limiti con cui si esercita la sovranità (Art. 1 della Costituzione) sono una cosa seria ed attuale, non un

ferrovecchio da riesumare solo quando “…ci sono le condizioni per una discussione composta”. Secondo

Norberto Bobbio “la democrazia è il potere del Pubblico in pubblico”, con ciò intendendo che essa consiste nel

rendiconto quotidiano nell’esercizio del potere. A Nonantola da tempo questo non succede più. Per questo

chiediamo ai cittadini di vigilare sul buon funzionamento del Consiglio Comunale, affinché nel rispetto delle

reciproche prerogative, maggioranza e opposizione rappresentino una comunità inclusiva e lavorino,

attraverso una sana e trasparente dialettica istituzionale di proposta e confronto, per il perseguimento del

bene comune.

Esprimiamo tutta la nostra comprensione a Una mano per Nonantola per gli attacchi subiti, ma non

condividiamo la loro decisione di astenersi sulla mozione di sfiducia da loro prima sollecitata e poi

sottoscritta insieme alle altre tre forze politiche di opposizione. Rileviamo tuttavia che il loro voto di

astensione lascia intravedere una insoddisfazione di fondo nelle non risposte avute, almeno

pubblicamente, da PD e Sindaca.

La posizione tutta politicista di Forza Italia, che derubrica il dibattito in Consiglio ad un conflitto nel

centrosinistra per le poltrone, non merita commenti.

Abbiamo letto e ascoltato con grande attenzione le ragioni e le motivazioni che PD e Sindaca hanno

espresso nelle ultime settimane. A quei cittadini che hanno espresso legittimamente preoccupazione si è

chiesto di schierarsi in modo acritico, eludendo il merito dei problemi posti e fingendo che “gli

irresponsabili” li inventassero. Alle forze politiche che hanno posto, certo in modo duro, seri e reali

problemi politico-programmatici, non si è data alcuna risposta convincente. Lo dimostra il fatto che solo il

PD si è schierato pienamente contro la sfiducia. Si è costruita ad arte l’alternativa secca Sindaca o

commissario, senza nemmeno provare a praticare, con coraggio, la terza opzione, cioè affrontare i problemi

posti attuando quella discontinuità d’azione necessaria al nostro paese. La possibile costituzione di un

campo largo progressista poteva segnare un passo in avanti sia sul terreno politico, sia sul terreno

democratico della partecipazione e della condivisione delle scelte. Forse per paura, per istinto conservatore

o per arroganza il PD ha preferito guardarsi indietro riproponendo vecchi e logori schemi che portano,

come abbiamo visto negli ultimi anni, staticità e arroccamento politico, incertezza programmatica, ritardi e

frammentazione dell’azione di governo.

Le questioni cruciali per Nonantola sono ancora tutte sul tavolo, e non si intravedono soluzioni: la

discussione sul fondo Consolata, cui non ci siamo mai sottratti presentando proposte circostanziate che,

dopo l’alluvione, vanno sicuramente riviste e relazionate al PIP Gazzate; la Caserma dei Carabinieri, ancora

in alto mare, per la quale proponiamo un progetto fondato sulla rigenerazione urbana (la zona in stato di

quasi abbandono di Via Walter Tabacchi a nostro giudizio potrebbe essere presa in seria considerazione),

attingendo anche ai fondi del PNRR e/o del Ministero della Difesa; la situazione del rimborso danni per

l’alluvione, che procede lentamente e richiede un costante monitoraggio; il Piano Urbanistico Generale, che

dopo 10 anni di stop è faticosamente ripreso, con scarsa adesione dei cittadini, anche per la completa

assenza di linee di indirizzo politiche assunte dall’Amministrazione (ad oggi, nessun Consiglio Comunale è

stato investito dell’argomento) e di un quadro conoscitivo ancora incompleto; quest’anno infine

ricorderemo il decennale del terremoto senza che del palazzo comunale sia stata mossa una pietra.

Per Nonantola Progetto 2030 la sfida positiva rimane aperta. Continuiamo a pensare che il nostro paese

abbia bisogno di una svolta, che necessiti di un salto di qualità per potersi rilanciare e ritrovare smalto

innovativo ad ogni livello: partecipativo, culturale, formativo, sociosanitario, ambientale ed economico.

Siamo pronti a fare la nostra parte, a lavorare, anche da posizioni diverse, con chi intenda produrre quel

cambiamento necessario al rilancio del nostro paese, fermo da troppo tempo. Riprendiamo serenamente la

nostra attività dai banchi dell’opposizione, senza cadere nelle intimidazioni di querele e azioni giudiziarie,

perché siamo convinti che siano le diversità di idee e di proposte, accompagnate dal confronto e dal

rispetto, a dare forza ad un progetto di comunità coesa e solidale. Rimaniamo dell’idea che senza il

fondamentale contributo di Nonantola Progetto 2030, il tema delle aree sarebbe rimasto sottotraccia e

sottratto al dibattito pubblico fino all’ultimo, quando sarebbe sbucato improvvisamente in Consiglio

comunale e sottoposto alla roulette dei numeri senza il necessario, faticoso, ma fondamentale dibattito con

i cittadini. Su questa linea, ci assumiamo fin da ora l’impegno di coordinarci con le forze politiche

progressiste e con le associazioni del territorio per promuovere e costruire momenti pubblici di confronto

con i cittadini su questi fondamentali temi.