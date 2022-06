Camposanto. Udienza preliminare per la morte Laila El Harim: la famiglia parte civile

CAMPOSANTO- Si è svolta giovedì 16 giugno l’udienza preliminare per la morte di Laila El Harim: l’operaia quarantenne di origine marocchina- e residente a Bastiglia- che rimase schiacciata da una fustellatrice alla Bombonette di Camposanto nell’agosto 2021.

Indagati nel procedimento Fiano Setti- 86enne fondatore e legale rappresentante della ditta nonché il datore di lavoro di Laila- e Jacopo Setti, 31 anni, in qualità di delegato alla Sicurezza così come la Bombonette srl in quanto soggetto giuridico.

Durante l’udienza preliminare sono state ammesse tutte le costituzioni di parte civile, anche quella nei confronti dell’azienda.

La giudice per l’udienza preliminare Barbara Malavasi ha accolto tutte le richieste per la parte risarcitoria presentate dalla famiglia di Laila El Harim: assistita dall’avvocato del Foro di Bologna Dario Eugeni. La costituzione di parte civile è stata confermata sia nei confronti dei due imputati che dell’azienda Bombonette.

Autorizzata anche la citazione da parte dell’avvocato Dario Eugeni del responsabile civile: la compagnia di assicurazione dell’impresa Allianz. Non si sono invece costituiti parte civile il compagno e la figlia di Laila El Harim

L’udienza preliminare è stata aggiornata al 13 ottobre 2022.

Ai due imprenditori è stato contestata la “non valutazione” del rischio di contatto dei lavoratori con le parti in movimento dei macchinari e l’installazione sulle fustellatrici di “pareggiatori” per avere un risparmio sui tempi di lavorazione.

Tra le contestazioni anche quella di non aver fatto seguire a Laila El Harim il corso di formazione per l’utilizzo del macchinario.

