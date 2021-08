Infortunio mortale Camposanto, “Laila formata su un macchinario diverso”

CAMPOSANTO – Dopo le indiscrezioni, emerse in seguito ai primi accertamenti, sul fatto che Laila El Harim, operaia morta la scorsa settimana a causa di un incidente sul lavoro all’azienda Bombonette di Camposanto, non sarebbe stata formata dall’azienda all’utilizzo del macchinario che l’ha uccisa, emergono nuove informazioni dal racconto del compagno della donna, Manuele Altiero. Secondo l’uomo, riporta la “Gazzetta di Modena”, Laila aveva fatto un pre-avviamento in azienda, in cui le era stato spiegato il funzionamento di una macchina “gemella”, con caratteristiche, però, in parte differenti rispetto a quelle della fustellatrice su cui operava al momento del tragico incidente.

A proposito, invece, dei problemi che Laila avrebbe segnalato al compagno riguardo al funzionamento del macchinario, a cui la donna aveva scattato anche alcune foto con il proprio cellulare, consegnate agli inquirenti, l’azienda Bombonette, si legge sulla stampa locale, afferma che l’azienda costruttrice aveva fatto manutenzione straordinaria sul macchinario nel mese di febbraio e che, in seguito, non è mai stato necessario chiamare tecnici per riparare la fustellatrice.

