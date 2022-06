Uscito dalla rianimazione il bimbo gettato dalla finestra a Soliera. Perizia psichiatrica per la babysitter

SOLIERA – Sta meglio e, dopo aver ripreso, già nei giorni scorsi, a respirare autonomamente senza bisogno dell’aiuto dei macchinari, ora sarebbe anche uscito dal reparto di Rianimazione dell’ospedale Maggiore di Bologna, il bimbo di soli 13 mesi lasciato cadere dalla finestra della propria abitazione di Soliera da parte della babysitter lo scorso 31 maggio. Nel frattempo, per la babysitter, la 32enne carpigiana Monica Santi, dopo la confessione durante l’udienza di convalida dell’arresto, è stata disposta la perizia psichiatrica. L’udienza per l’incidente probatorio, in cui verranno nominati i periti, sia da parte della Procura che della difesa, è stata fissata per giovedì 16 giugno, in tribunale a Modena. Per le conclusioni della perizia potranno volerci dai 60 ai 90 giorni.

