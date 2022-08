Mirandola, memoriale sfregiato. Rancan (Lega): “Vergogna, il Pd dia spiegazioni”

MIRANDOLA- “Una vergogna che il Pd deve spiegare”. Così il commissario della Lega Emilia-Romagna e capogruppo della Lega Er Matteo Rancan commenta l’episodio di vandalismo ai danni del memoriale per le vittime del sisma, installato in occasione delle celebrazioni del decennale, e realizzata a Mirandola.

“Si tratta di un vandalismo reso ancora più grave dal fatto che l’autore del gesto è niente meno che il segretario dei Giovani Democratici della Bassa modenese, Marouane Satte- attacca il leghista, che poi punge- Poiché la sinistra da sempre si fa paladina della memoria attribuendosi il merito del ricordo di alcune giornate importanti per la nostra storia, vien da chiedersi se per lei valgano solo le memorie che possono essere strumentalizzate dall’ideologia. Quello di Mirandola rappresenta un fatto di una gravità inaudita non solo per la mancanza di senso civico ma anche per la mancanza di rispetto nei confronti di chi ha perso la vita a causa del sisma. E il fatto che a compiere il vandalismo sia un esponente del Pd rappresenta un dato politico non indifferente. Una vergogna assoluta”- conclude.

