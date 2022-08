Venerdì 26 agosto trattamento contro le zanzare al Policlinico e all’ospedale di Baggiovara

MODENA, BAGGIOVARA – Venerdì 26 agosto dalle ore 1:00 alle ore 6:00 è programmato un intervento di disinfestazione contro le zanzare adulte negli spazi verdi del Policlinico di Modena e dell’Ospedale Civile di Baggiovara, compreso l’Asilo “La Pimpa”. Altri due interventi contro le zanzare sono previsti, alla stessa ora, per venerdì 2 settembre e venerdì 9 settembre al Policlinico e all’ospedale di Baggiovara. L’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena raccomanda di prestare attenzione alla segnaletica che indicherà le aree di intervento, di mantenere chiuse le finestre nelle ore indicate e di evitare di sostare nelle aree segnalate per le 48 ore successive all’intervento. La disinfestazione verrà effettuata da personale specializzato incaricato dall’Aou di Modena.

